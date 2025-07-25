Бегун Крылов в 21 год побил державшийся 39 лет рекорд России на 100-метровке

Бегун в 21 год побил державшийся 39 лет рекорд России на 100-метровке

Константин Крылов на молодежном чемпионате России пробежал дистанцию за 10,04 секунды

Константин Крылов (Фото: ВФЛА)

Легкоатлет Константин Крылов установил новый рекорд России в беге на 100 м на молодежном чемпионате страны. Турнир проходит в Чебоксарах.

В финальном забеге 21-летний Крылов показал результат 10,04 секунды.

Второе место занял Илья Сазонов (10,17), третьим стал Александр Миронов (10,32).

Предыдущее достижение (10,10) принадлежало Николаю Юшманову (7 июня 1986 года) и Андрею Епишину (8 августа 2006 года).

Ранее на этой неделе 18-летний Алексей Данилов побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд России на дистанции 400 м.