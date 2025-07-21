Легкоатлет в 18 лет побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд России

Алексей Данилов в забеге среди юниоров пробежал дистанцию 400 м за 44,56 с

Легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 м на матчевой встрече среди команд Союзного государства. Турнир проходит в Бресте.

18-летний Данилов в забеге среди юниоров показал результат 44,56 с.

Предыдущее достижение принадлежало Виктору Маркину (44,60 с), оно было установлено еще на Олимпийских играх 1980 года.

Матчевая серия проходит в Бресте с 21 по 22 июля.