Легкоатлет в 18 лет побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд России
Легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 м на матчевой встрече среди команд Союзного государства. Турнир проходит в Бресте.
18-летний Данилов в забеге среди юниоров показал результат 44,56 с.
Предыдущее достижение принадлежало Виктору Маркину (44,60 с), оно было установлено еще на Олимпийских играх 1980 года.
Матчевая серия проходит в Бресте с 21 по 22 июля.
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