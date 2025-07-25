СКА покинул второй за день обладатель Кубка Гагарина

Петербургский клуб обменял в «Сочи» форвард Павла Дедунова

Павел Дедунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

СКА обменял в «Сочи» форварда Павла Дедунова. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

«Сочи» также получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется. СКА достались права на нападающего Егора Фирсова (2004 г.р.).

Дедунов играл за СКА с 2023 года, в минувшем сезоне 35-летний форвард принял участие в 51 матче и набрал 7 (3+4) очков.

Всего в КХЛ на его счету 642 игры и 102 (58+44) очка. Дедунов также выступал за хабаровский «Амур», череповецкую «Северсталь» и омский «Авангард», с которым с 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина

Контракт Дедунова с «Сочи» будет действовать до 31 мая 2026 года.

Ранее 25 июля СКА расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Павлом Акользиным.

СКА в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф.