СКА расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина

Контракт с 34-летним Павлом Акользиным расторгнут по соглашению сторон

Павел Акользин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард Павел Акользин покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

Контракт с 34-летним экс-хоккеистом сборной Казахстана расторгнут по соглашению сторон.

Акользин перешел в СКА по ходу прошлого сезона из магнитогорского «Металлурга». В составе петербургского клуба он провел 36 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

Всего в КХЛ Акользин провел 513 матчей и набрал 120 (70+50) очков. Ранее он также выступал за «Барыс». В 2024 году Акользин выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга».

СКА в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф.