 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,47 x 4,4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,68 x 4 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,97 x 3,8 2 3,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,35 x 3,7 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 3,8 2 6,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,2 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,8 x 4,1 2 1,57 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

СКА расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина

СКА расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Акользиным
Контракт с 34-летним Павлом Акользиным расторгнут по соглашению сторон
Павел Акользин
Павел Акользин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард Павел Акользин покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

Контракт с 34-летним экс-хоккеистом сборной Казахстана расторгнут по соглашению сторон.

Акользин перешел в СКА по ходу прошлого сезона из магнитогорского «Металлурга». В составе петербургского клуба он провел 36 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

Всего в КХЛ Акользин провел 513 матчей и набрал 120 (70+50) очков. Ранее он также выступал за «Барыс». В 2024 году Акользин выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга».

СКА в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
СКА представил тренерский штаб Ларионова на новый сезон КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ уволил главного тренера за полтора месяца до старта сезона
Спорт
Бывший тренер сборной России согласился стать главным тренером клуба КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Рост альткоинов и биткоины из 2011 года. События недели на крипторынке Крипто, 18:00
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽79 Инвестиции, 17:56
Российская теннисистка рассказала, как «отшила» девятую ракетку мира Спорт, 17:54
Суд отправил вице-мэра Химок под домашний арест Политика, 17:53
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье Общество, 17:52
Набиуллина пояснила, стоит ли деньги с вкладов пускать на покупку жилья Недвижимость, 17:50
Трамп заявил, что слова Макрона про Палестину «не имеют значения». Видео Политика, 17:49
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
СКА покинул второй за день обладатель Кубка Гагарина Спорт, 17:47
ЦБ снова снизил ключевую ставку: насколько и когда подешевеет ипотека Недвижимость, 17:47
В каких регионах России ездят самые грубые водители. Антирейтинг Авто, 17:46
Трамп не исключил введение вторичных санкций в отношении России Политика, 17:42
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам, кредитам и ипотеке Финансы, 17:41
Как выглядит место взрыва в жилом доме в Саратове. Фоторепортаж Общество, 17:40 
СФ одобрил закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу до 2028 года Инвестиции, 17:39