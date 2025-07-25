СКА расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина
Форвард Павел Акользин покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.
Контракт с 34-летним экс-хоккеистом сборной Казахстана расторгнут по соглашению сторон.
Акользин перешел в СКА по ходу прошлого сезона из магнитогорского «Металлурга». В составе петербургского клуба он провел 36 матчей и набрал 10 (7+3) очков.
Всего в КХЛ Акользин провел 513 матчей и набрал 120 (70+50) очков. Ранее он также выступал за «Барыс». В 2024 году Акользин выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга».
СКА в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф.
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