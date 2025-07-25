Покровская заявила, что ей легко уезжать с ЧМ без золота синхронисток
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская не видит трагедии в отсутствии золотых медалей у спортсменок на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом она заявила ТАСС.
На турнире в Сингапуре российские синхронистки остались без золота в олимпийских дисциплинах. В группах у россиянок два серебра — в технической программе и акробатике.
«Эта новая команда серебряная. Все правильно, все хорошо — должны быть ступеньки, чтобы они восходили повыше. Я рада серебру, все верно. Это то, что касается группы. Серебро для нас пока тоже ценный металл. Даже князья серебряные были», — сказала Покровская.
На вопрос, тяжело ли уезжать с чемпионата мира без золота, Покровская ответила: «Нет, легко — карманы более легкие».
Всего у России в Сингапуре три золота, три серебра и две бронзы. Александр Мальцев победил в технической и произвольной программах в соло, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов.
Покровская с 1998 года является главным тренером сборной России. С тех пор россиянки впервые уехали с чемпионата мира без золотых наград.
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