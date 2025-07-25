Впервые за 31 год российские синхронистки не выиграли медальный зачет ЧМ
Российские синхронистки завоевали серебряные медали в группах в акробатике на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова показали результат 224,7291 балла.
Победу одержала сборная Китая (229,0186), третьими стали испанки (221,0962).
Всего на соревнованиях по синхронному плаванию в Сингапуре российские спортсмены завоевали восемь медалей — три золота, три серебра и две бронзы (второе место в медальном зачете). Все три золота были у Александра Мальцева — в технической и произвольной программах в соло, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов.
Российские спортсмены не выиграли медальный зачет в синхронном плавании на ЧМ (в турнирах, в которых принимали участие) впервые с 1994 года, когда россиянки вообще остались без наград. Лучшими в Сингапуре стали китаянки (четыре золота, три серебра).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад в южнокорейском Кванджу.
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