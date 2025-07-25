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Спорт ,  
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Украинский боец ММА вышел на поединок под песню Цоя «Перемен»

Украинский боец ММА Горобец вышел на поединок в Абу-Даби под песню Цоя «Перемен»
Кирилл Горобец на турнире UAE Warriors 62 уступил представителю Казахстана Магомеду Кабардиеву единогласным решением судей
Фото: Личный архив Кирилла Горобца
Фото: Личный архив Кирилла Горобца

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на поединок на турнире в Абу-Даби под песню «Перемен» группы «Кино».

Горобец на турнире UAE Warriors 62 встречался с представителем Казахстана Магомедом Кабардиевым. Бой продолжался все три раунда и завершился победой Кабардиева единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Горобца 13 побед и четыре поражения в карьере в ММА. 30-летний Кабардиев выиграл все свои десять поединков.

В середине июля на турнире UFC в Нэшвилле бразилец Вальтер Уокер вышел на бой против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Бразилец завершил поединок победой в первом раунде.

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