Украинский боец ММА Горобец вышел на поединок в Абу-Даби под песню Цоя «Перемен»

Украинский боец ММА вышел на поединок под песню Цоя «Перемен»

Кирилл Горобец на турнире UAE Warriors 62 уступил представителю Казахстана Магомеду Кабардиеву единогласным решением судей

Фото: Личный архив Кирилла Горобца

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на поединок на турнире в Абу-Даби под песню «Перемен» группы «Кино».

Горобец на турнире UAE Warriors 62 встречался с представителем Казахстана Магомедом Кабардиевым. Бой продолжался все три раунда и завершился победой Кабардиева единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Горобца 13 побед и четыре поражения в карьере в ММА. 30-летний Кабардиев выиграл все свои десять поединков.

В середине июля на турнире UFC в Нэшвилле бразилец Вальтер Уокер вышел на бой против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Бразилец завершил поединок победой в первом раунде.