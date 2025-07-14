Бразильский боец UFC планирует получить российское гражданство

Уокер 12 июля вышел на бой турнира UFC против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Он завершил поединок победой в первом раунде и получил дополнительные призовые за «бой вечера»

Боец UFC Вальтер Уокер (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер планирует получить российское гражданство. Об этом представители команды спортсмена рассказали ТАСС.

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует получить гражданство, процесс будет поступательным», — сказал собеседник агентства.

Уокер 12 июля вышел на бой турнира UFC в Нэшвилле (США) против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Он завершил поединок победой в первом раунде и получил дополнительные призовые за «бой вечера».

После победы 27-летний боец заявил о любви к России.

Уокер женат на россиянке. Он переехал в Россию в 2018 году, проживает в подмосковном Ромашкове. Спустя два года после переезда дебютировал в ММА. На его счету 14 побед и одно поражение. В UFC начал выступать с апреля 2020 года. В первом бою он проиграл, а затем одержал три победы.