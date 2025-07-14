 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,1 x 4,2 2 1,53 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,3 x 5,6 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Бразильский боец UFC планирует получить российское гражданство

Бразильский боец UFC Уокер планирует получить российское гражданство
Уокер 12 июля вышел на бой турнира UFC против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Он завершил поединок победой в первом раунде и получил дополнительные призовые за «бой вечера»
Боец UFC Вальтер Уокер
Боец UFC Вальтер Уокер (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер планирует получить российское гражданство. Об этом представители команды спортсмена рассказали ТАСС.

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует получить гражданство, процесс будет поступательным», — сказал собеседник агентства.

Уокер 12 июля вышел на бой турнира UFC в Нэшвилле (США) против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой. Он завершил поединок победой в первом раунде и получил дополнительные призовые за «бой вечера».

После победы 27-летний боец заявил о любви к России.

Уокер женат на россиянке. Он переехал в Россию в 2018 году, проживает в подмосковном Ромашкове. Спустя два года после переезда дебютировал в ММА. На его счету 14 побед и одно поражение. В UFC начал выступать с апреля 2020 года. В первом бою он проиграл, а затем одержал три победы.

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
UFC Дэйна Уайт
Материалы по теме
Менеджер Махачева заявил о планах на чемпионский бой в UFC в ноябре
Спорт
Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме
Спорт
Россиянка из UFC сообщила, что врачи заподозрили у нее лейкемию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Путь от актера до режиссера: жизнь и карьера Юрия Мороза Общество, 14:27 
НКР повысило рейтинг банка «ДОМ.РФ» до AA+.ru Кредитные рейтинги, 14:25
В Москве за три месяца одобрены пять новых проектов редевелопмента Город, 14:19
«Каменская», «Подземелье ведьм» и другие работы режиссера Мороза. Видео Общество, 14:18
Белоусов поздравил участвовавших во взятии Малиновки военных Политика, 14:18
Рост биткоина приблизил его создателя к десятке богатейших людей мира Крипто, 14:17
Мавзолей Ленина и некрополь 19 июля закроют для посетителей Общество, 14:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
НКР присвоило ПАО «Т Плюс» кредитный рейтинг AA-.ru Кредитные рейтинги, 14:14
ФСБ показала кадры уничтожения готовившего теракт агента Украины. Видео Политика, 14:11
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье в 2025 году Недвижимость, 14:09
Обвинение заочно запросило для Акунина 18 лет лишения свободы Политика, 14:04
Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Хинштейн обвинил во вредительстве главу курской Корпорации развития Политика, 13:59