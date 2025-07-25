Украинские фанаты оскорбляли «Партизан» и ЦСКА в матче Лиги конференций
Болельщики украинской «Александрии» скандировали оскорбительные кричалки во время матча второго отборочного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана», сообщает Telegraf.rs.
Игра проходила в польском Катовице и завершилась победой «Партизана» со счетом 2:0.
Во время игры фанаты скандировали Ubij Srbina («убей серба»), а также оскорбления в адрес московского ЦСКА.
Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выражал недовольство тем, что «Партизан» летом играл в Москве в предсезонном турнире Братского кубка вместе с белградским ОФК, московским «Динамо» и ЦСКА.
«Мы никоим образом не поддерживаем «Партизана» из-за участия в турнире в России. Мы считаем это проявлением враждебности по отношению к нашему клубу. Это позиция клуба и народа Украины», — сказал Нестеренко.
Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ