Украинские фанаты скандировали «убей серба» во время матча Лиги конференций

Украинские фанаты оскорбляли «Партизан» и ЦСКА в матче Лиги конференций

Фанаты «Александрии» были недовольны участием белградского «Партизана» в товарищеском Братском кубке в Москве

Фото: ФК «Партизан»

Болельщики украинской «Александрии» скандировали оскорбительные кричалки во время матча второго отборочного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана», сообщает Telegraf.rs.

Игра проходила в польском Катовице и завершилась победой «Партизана» со счетом 2:0.

Во время игры фанаты скандировали Ubij Srbina («убей серба»), а также оскорбления в адрес московского ЦСКА.

Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выражал недовольство тем, что «Партизан» летом играл в Москве в предсезонном турнире Братского кубка вместе с белградским ОФК, московским «Динамо» и ЦСКА.

«Мы никоим образом не поддерживаем «Партизана» из-за участия в турнире в России. Мы считаем это проявлением враждебности по отношению к нашему клубу. Это позиция клуба и народа Украины», — сказал Нестеренко.

Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.