НХЛ не допустила до игры оправданных по делу об изнасиловании хоккеистов

В НХЛ заявили, что проведут собственный анализ дела, а пока Майкл Маклауд, Картер Харт, Кэл Фут, Диллон Дюбе и Алекс Форментон не имеют права выступать в лиге

Картер Харт (Фото: Mitchell Leff / Getty Images)

Бывшие хоккеисты молодежной сборной Канады Майкл Маклауд, Картер Харт, Кэл Фут, Диллон Дюбе и Алекс Форментон, которые были оправданы по делу об изнасиловании, пока не могут выступать в НХЛ. Об этом сообщает TSN.

В НХЛ заявили, что обвинения в данном деле «крайне тревожны», даже если не считаются уголовным преступлением. Лига также назвала поведение игроков «неприемлемым». «Мы будем рассматривать и принимать во внимание выводы судьи. Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие действия, игроки, обвиняемые по данному делу, не имеют права играть в лиге», — говорится в заявлении НХЛ.

При этом в Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) заявили, что решение лиги противоречит условиям коллективного соглашения. «После того как они пропустили более одного сезона своей карьеры в НХЛ, теперь у них должна быть возможность вернуться к работе. <...> Мы обсуждаем это дело с лигой и в настоящее время не будем давать дальнейших комментариев», — отметили в NHLPA.

24 июля судья верховного суда Онтарио признал пятерых канадских хоккеистов невиновными по делу о сексуальном насилии. Дело касалось случая, который произошел в 2018 году; обвинения игрокам предъявили в начале 2024-го.

Маклауд, Харт, Дюбе и Фут были действующими игроками НХЛ на момент начала дела, их контракты были приостановлены (сейчас уже завершились). Форментон не играл в НХЛ с 2022 года. В прошлом сезоне Маклауд и Дюбе играли в КХЛ за «Авангард» и минское «Динамо» соответственно.