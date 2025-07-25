Итальянского гимнаста ввели в кому после падения на Универсиаде
Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли введен в медикаментозную кому после неудачного падения во время соревнований на Универсиаде в немецком Эссене. Об этом сообщил технический координатор Международной федерации гимнастики (FIG) Стив Бутчер в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
23-летний Боничелли во время мужских командных соревнований неудачно упал во время упражнений на кольцах, приземлившись на шею. Спортсмен был госпитализирован.
«Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции, проведенной вчера вечером. Потребуется не менее десяти дней, чтобы определить его состояние. Вся гимнастическая семья молится и болеет за его полное выздоровление», — написал Бутчер.
Универсиада в немецком Эссене состоится 27 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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