Карпин против бывшего клуба и юбилейный матч Акинфеева. Интриги тура РПЛ
«Спартак» — «Балтика»
Дата и время: 26 июля, 15:00
Место: «ЛУКОЙЛ Арена»
«Спартак» в своем первом матче сезона обыграл махачкалинское «Динамо» в игре с четырьмя отмененными голами. Единственный гол забил Маркиньос. После матча московский клуб оспорил в РФС пять эпизодов, включая жалобы на три неназначенных пенальти в ворота махачкалинцев.
«Балтика» в прошлом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Единственный мяч в составе калининградского клуба забил Брайан Хиль, который отметился первым голом в истории чемпионата России для представителей Сальвадора.
В последний раз команды встречались в сезоне 2023/24 в финале «пути регионов» Кубка России. Тогда калининградский клуб одержал сенсационную победу над «Спартаком» (1:0) и вышел в Суперфинал.
«Динамо» — «Ростов»
Дата и время: 26 июля, 17:30
Место: «ВТБ Арена»
«Динамо» в первом туре провело первый официальный матч во главе с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Эта встреча завершилась ничьей с «Балтикой» (1:1).
Во втором туре Карпин встретится со своей бывшей командой. «Ростов» в прошлом сезоне под руководством Карпина занял восьмое место в чемпионате России. Тренер дважды возглавлял ростовскую команду: с декабря 2017 года по август 2021-го, а затем с марта 2022-го по апрель 2025-го.
Ростовская команда в первом туре уступила «Зениту» (1:2). Пока «Ростов» является одной из пяти команд чемпионата России, на счету которых ночь очков.
Последняя очная встреча команд состоялась в 19-м туре прошлого сезона РПЛ. Встреча в Ростове завершилась ничейным счетом — 1:1.
«Краснодар» — «Локомотив»
Дата и время: 26 июля, 19:00
Место: «OZON Арена»
«Краснодар» с победы начал защиту титула чемпиона России, обыграв в гостях «Пари НН» со счетом 3:0. «Локомотив» с таким же счетом на старте сезона РПЛ победил «Сочи».
В первом матче сезона капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян и форвард «железнодорожников» Александр Руденко отметились по одному голу и результативной передаче, возглавив список лучших бомбардиров сезона.
Сперцян в четвертый раз за 2025 год оформил «гол + пас» в матче РПЛ, а Руденко стал вторым игроком в чемпионате России, который забил мяч и сделал передачу в дебютной игре за «Локомотив».
Из последних пяти встреч «Краснодара» и «Локомотива» три завершились вничью, и по одному разу каждая команда одержала победу. Последний очный матч в декабре 2024 года завершился без забитых мячей (0:0).
ЦСКА — «Ахмат»
Дата и время: 27 июля, 15:00
Место: «ВЭБ Арена»
Футболисты московского ЦСКА в первом туре сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0). Вратарь Игорь Акинфеев провел свой юбилейный 500-й матч чемпионата России в качестве капитана московского клуба.
Матч второго тура РПЛ станет для Акинфеева также значимым. Голкипер проведет 800-ю игру за основную команду ЦСКА во всех турнирах.
«Ахмат» на старте РПЛ уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Эта встреча стала дебютной для Александра Сторожука в качестве главного тренера грозненского клуба.
Московский клуб в последней очной встрече против грозненцев не смог одержать победу (1:1). Так ЦСКА прервал трехматчевую серию побед во всех турнирах над «Ахматом».
«Рубин» — «Зенит»
Дата и время: 27 июля, 20:00
Место: «Ак Барс Арена»
«Зенит» в первом туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1, притом что с 22-й минуты уступал в счете.
Петербургский клуб выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых уступал в счете. За последние 20 лет лишь трем командам удавалось оформить волевые победы трижды подряд: «Химкам» (2022), ЦСКА (2013) и «Спартаку» (2006–2007).
Футболисты казанского «Рубина» на старте обыграли «Ахмат» со счетом 2:0.
Последняя очная встреча команд состоялась на «Газпром Арене» 30 марта, тогда петербургский клуб разгромил «Рубин» со счетом 4:0.
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