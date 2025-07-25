Игорь Акинфеев проведет 800-ю игру за основную команду ЦСКА в матче с «Ахматом»

Карпин против бывшего клуба и юбилейный матч Акинфеева. Интриги тура РПЛ

Валерий Карпин сыграет против «Ростова», Игорь Акинфеев проведет 800-ю игру за ЦСКА, а «Краснодар» примет в домашней встрече «Локомотив». Главное о втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

«Спартак» — «Балтика»

Дата и время: 26 июля, 15:00

Место: «ЛУКОЙЛ Арена»

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

«Спартак» в своем первом матче сезона обыграл махачкалинское «Динамо» в игре с четырьмя отмененными голами. Единственный гол забил Маркиньос. После матча московский клуб оспорил в РФС пять эпизодов, включая жалобы на три неназначенных пенальти в ворота махачкалинцев.

«Балтика» в прошлом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Единственный мяч в составе калининградского клуба забил Брайан Хиль, который отметился первым голом в истории чемпионата России для представителей Сальвадора.

В последний раз команды встречались в сезоне 2023/24 в финале «пути регионов» Кубка России. Тогда калининградский клуб одержал сенсационную победу над «Спартаком» (1:0) и вышел в Суперфинал.

«Динамо» — «Ростов»

Дата и время: 26 июля, 17:30

Место: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК «Динамо»

«Динамо» в первом туре провело первый официальный матч во главе с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Эта встреча завершилась ничьей с «Балтикой» (1:1).

Во втором туре Карпин встретится со своей бывшей командой. «Ростов» в прошлом сезоне под руководством Карпина занял восьмое место в чемпионате России. Тренер дважды возглавлял ростовскую команду: с декабря 2017 года по август 2021-го, а затем с марта 2022-го по апрель 2025-го.

Ростовская команда в первом туре уступила «Зениту» (1:2). Пока «Ростов» является одной из пяти команд чемпионата России, на счету которых ночь очков.

Последняя очная встреча команд состоялась в 19-м туре прошлого сезона РПЛ. Встреча в Ростове завершилась ничейным счетом — 1:1.

«Краснодар» — «Локомотив»

Дата и время: 26 июля, 19:00

Место: «OZON Арена»

Эдуард Сперцян («Краснодар») и Тимур Сулейманов («Локомотив») во время матча 8 декабря 2024-го года. (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

«Краснодар» с победы начал защиту титула чемпиона России, обыграв в гостях «Пари НН» со счетом 3:0. «Локомотив» с таким же счетом на старте сезона РПЛ победил «Сочи».

В первом матче сезона капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян и форвард «железнодорожников» Александр Руденко отметились по одному голу и результативной передаче, возглавив список лучших бомбардиров сезона.

Сперцян в четвертый раз за 2025 год оформил «гол + пас» в матче РПЛ, а Руденко стал вторым игроком в чемпионате России, который забил мяч и сделал передачу в дебютной игре за «Локомотив».

Из последних пяти встреч «Краснодара» и «Локомотива» три завершились вничью, и по одному разу каждая команда одержала победу. Последний очный матч в декабре 2024 года завершился без забитых мячей (0:0).

ЦСКА — «Ахмат»

Дата и время: 27 июля, 15:00

Место: «ВЭБ Арена»

Игорь Акинфеев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Футболисты московского ЦСКА в первом туре сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0). Вратарь Игорь Акинфеев провел свой юбилейный 500-й матч чемпионата России в качестве капитана московского клуба.

Матч второго тура РПЛ станет для Акинфеева также значимым. Голкипер проведет 800-ю игру за основную команду ЦСКА во всех турнирах.

«Ахмат» на старте РПЛ уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Эта встреча стала дебютной для Александра Сторожука в качестве главного тренера грозненского клуба.

Московский клуб в последней очной встрече против грозненцев не смог одержать победу (1:1). Так ЦСКА прервал трехматчевую серию побед во всех турнирах над «Ахматом».

«Рубин» — «Зенит»

Дата и время: 27 июля, 20:00

Место: «Ак Барс Арена»

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Зенит» в первом туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1, притом что с 22-й минуты уступал в счете.

Петербургский клуб выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых уступал в счете. За последние 20 лет лишь трем командам удавалось оформить волевые победы трижды подряд: «Химкам» (2022), ЦСКА (2013) и «Спартаку» (2006–2007).

Футболисты казанского «Рубина» на старте обыграли «Ахмат» со счетом 2:0.

Последняя очная встреча команд состоялась на «Газпром Арене» 30 марта, тогда петербургский клуб разгромил «Рубин» со счетом 4:0.