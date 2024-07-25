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Отец Валиевой рассказал о цели фигуристки выступить на Олимпиаде-2026

Отец Валиевой рассказал о цели фигуристки выступить на Олимпиаде-2026 в Милане
Валерий Рамазанов пообещал, что фигуристка выступит в Милане, если российские спортсмены будут допущены на Игры
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Российская фигуристка Камила Валиева поставила себе цель принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом в интервью Sport24 рассказал отец спортсменки Валерий Рамазанов.

«У нас с дочкой уже стоит цель — выступить на зимних Играх в 2026-м. Обязательно, если мы будем допущены, Камила выступит в Италии! Как я видел, почти каждый в фигурном катании сейчас ориентируется на мою дочь, и она пока только начинает», — сказал Рамазанов.

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Спорт
Камила Валиева

Рамазанов, в прошлом кадровый военный, только недавно встретился с дочерью, с которой не виделся почти десять лет. «Почему так долго? Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем», — сказал Рамазанов. По словам Рамазанова, сейчас он вернулся на родину и может видеться с дочерью чаще.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за триметазидин до декабря 2025 года. Фигуристка лишилась золота Олимпиады и чемпионата Европы, а также прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

На этой неделе 18-летняя Валиева впервые после дисквалификации за допинг выступила в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

На летней Олимпиаде в Париже, которая откроется в пятницу, российские спортсмены почти не представлены. Из-за наложенных МОК ограничений в связи с боевыми действиями на Украине допуск на Игры получили только 39 спортсменов. Из них только 15 согласились выступить в Париже как нейтральные атлеты.

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фигурное катание Камила Валиева
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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