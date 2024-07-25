Федерация фигурного катания России оценила решение CAS по золоту Игр-2022

CAS ранее отклонил все российские апелляции на перераспределение медалей командного турнира фигуристов из-за допинга у Валиевой. В ФФККР заявили, что «правовые аргументы были полностью на стороне российской команды»

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе предложенное Международным союзом конькобежцев (ISU) перераспределение медалей командных соревнований Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФФККР.

«ФФККР разочарована данным решением. Правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе», — сказано в заявлении.

В ФФККР отметили, что CAS пока опубликовал решение без мотивировочной части. «Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов», — также сказано в заявлении федерации.

ISU после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг вместо золота присудил сборной России бронзу. В ISU заявляли, что это решение было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

ФФККР, Олимпийский комитет России (ОКР), российские участники командного турнира Игр, в том числе Валиева, подали апелляции на это решение. CAS их отклонил 25 июля. Решение по апелляциям Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира, которые рассчитывают на бронзу ОИ-2022, пока не принято.