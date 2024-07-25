«Зенит» продлил контракт с бразильским капитаном
«Зенит» продлил контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.
Новое соглашение с 30-летним футболистом действует до конца сезона 2026/27 с возможностью продления еще на один сезон.
Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 183 матча, забил семь мячей и сделал 29 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем национального Кубка и пятикратным победителем Суперкубка России.
Бразилец является капитаном «Зенита».
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