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«Зенит» продлил контракт с бразильским капитаном

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом
Новое соглашение защитника Дугласа Сантоса действует до конца сезона 2026/27 с возможностью продления еще на один сезон
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» продлил контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Новое соглашение с 30-летним футболистом действует до конца сезона 2026/27 с возможностью продления еще на один сезон.

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Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 183 матча, забил семь мячей и сделал 29 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем национального Кубка и пятикратным победителем Суперкубка России.

Бразилец является капитаном «Зенита».

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