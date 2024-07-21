Глава «Зенита» опроверг влияние властей на трансфер Илича
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил РБК, что информация о том, что трансфер полузащитника итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича оказался на грани срыва из-за позиции российских властей, не соответствует действительности.
Ранее Сalciomercato сообщал со ссылкой на La Repubblica, что стороны согласовали переход 23-летнего Илича за €23 млн, но российские власти затормозили переговоры, потому что в текущих условиях трансфер за такую большую сумму рискует привлечь слишком много внимания. «Зенит» принадлежит компании «Газпром».
«Для ответа на этот вопрос [состоится переход или нет] есть еще 40 дней (до закрытия трансферного окна. — РБК). Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», — сказал Медведев.
В прошлом году «Торино» купил у московского «Динамо» защитника сборной Грузии Сабу Сазонова за €2,7 млн.
Илич выступал за сборную Сербии на Евро-2024. Он сыграл во всех трех матчах на групповом этапе. Сербы не смогли выйти в плей-офф.
В прошедшем сезоне Илич сыграл 33 матча за «Торино», забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В сборной Сербии на счету полузащитника 19 матчей.
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