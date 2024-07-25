Призер чемпионата мира в составе сборной США перешел в клуб КХЛ
Американский защитник Уилл Бутчер подписал контракт с «Барысом». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 29-летним хоккеистом составил один год.
Всю карьеру Бутчер провел в Северной Америке. В НХЛ выступал за «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сэйбрз», провел 280 матчей и набрал 118 (17+101) очков.
В минувшем сезоне Бутчер играл в АХЛ за «Уилкс-Барре/Скрэнтон» (3+4 за 14 матчей) и «Айову» (3+6 в 24 матчах).
В составе сборных США Бутчер становился победителем и призером юниорских чемпионатов мира, а также бронзовым призером взрослого чемпионата мира 2018 года.
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