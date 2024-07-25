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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МОК рассказали, скольким россиянам отказали в допуске на Олимпиаду

В МОК одобрили меньше трети заявок на участие в Олимпиаде от россиян и белорусов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Комиссия МОК получила более 180 заявок от российских и белорусских спортсменов, но одобрено было меньше трети
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе рассмотрела более 180 заявок. Как рассказала ТАСС глава этой комиссии, вице-президент МОК Николь Ховерц, одобрено было меньше трети заявок.

Всего приглашения выступить в Париже получили 60 российских и белорусских спортсменов, после различных отказов в окончательной заявке оказались 15 россиян и 17 белорусов.

«Мы уже закончили работу, просмотрев множество файлов, множество досье, провели тщательную работу и отобрали спортсменов, которые могли бы соответствовать критериям, которые были представлены нам исполкомом МОК. Если я не ошибаюсь, всего мы просмотрели около 187 досье», — сказала Ховерц.

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Фото:Claudio Villa / Getty Images

В марте МОК создал специальную комиссию (AINERP), которая оценивала право каждого россиянина и белоруса выступить в Париже в нейтральном статусе. AINERP также будет следить за поведением и соблюдением правил всеми нейтральными спортсменами, в том числе и по их возвращении с Игр. Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 нейтральный статус
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