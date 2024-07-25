Экс-команда Мазепина подписала контракт с новым гонщиком
Команда «Формулы-1» Haas подписала контракт с французом Эстебаном Оконом. Он начнет выступать за нее с 2025 года, сообщается на сайте команды.
Окон дебютировал с «Формуле-1» в 2016 года, выступал за Manor, Force India, Renault и Alpine. В 2021-м стал победителем Гран-при Венгрии.
27-летний француз станет первым победителем Гран-при, который будет выступать за Haas с момента ее создания в 2016 году.
Всего Окон провел 146 гонок в «Формуле-1», набрав 425 очков и трижды поднимавшись на подиум. В нынешнем сезоне француз занимает 18-е место в личном зачете пилотов с тремя очками.
Ранее Haas заключил контракт на следующий сезон с британцем Оливером Берманом. Нынешние пилоты команды немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен покинут Haas.
В 2021 году за Haas выступал российский пилот Никита Мазепин, который занял последнее место в личном зачете пилотов.
После начала военной операции на Украине команда расторгла контракт с российским пилотом и своим титульным спонсором «Уралкалием», который принадлежал отцу гонщика Дмитрию Мазепину.
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