Саудовский клуб Бензема купил форварда сборной Франции Диаби за €60 млн

Трансфер Муссы Диаби из «Астон Виллы» обошелся «Аль-Иттихаду» в €60 млн

Мусса Диаби (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Французский нападающий Мусса Диаби перешел из английской «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад». Об этом сообщается на странице саудовского клуба в соцсети Х.

По сведениям Transfermarkt, трансфер 25-летнего форварда сборной Франции обошелся «Аль-Иттихаду» в €60 млн.

Диаби играл за «Астон Виллу» с 2023 года, в прошлом сезоне провел 54 матча, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

В сборной Франции Диаби провел 11 матчей.

В составе «Аль-Иттихада» выступают двое звездных соотечественников Диаби — Карим Бензема и Н'Голо Канте. Главным тренером команды является Лоран Блан.

В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» занял пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.