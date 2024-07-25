Саудовский клуб Бензема купил форварда сборной Франции Диаби за €60 млн
Французский нападающий Мусса Диаби перешел из английской «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад». Об этом сообщается на странице саудовского клуба в соцсети Х.
По сведениям Transfermarkt, трансфер 25-летнего форварда сборной Франции обошелся «Аль-Иттихаду» в €60 млн.
Диаби играл за «Астон Виллу» с 2023 года, в прошлом сезоне провел 54 матча, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.
В сборной Франции Диаби провел 11 матчей.
В составе «Аль-Иттихада» выступают двое звездных соотечественников Диаби — Карим Бензема и Н'Голо Канте. Главным тренером команды является Лоран Блан.
В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» занял пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.
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