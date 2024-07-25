Гимнастка Алия Мустафина вошла в рейтинг лучших олимпийцев XXI века

Россиянка заняла 13-е место в рейтинге, который составил ESPN. Первое место занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс

Алия Мустафина (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Телеканал ESPN составил рейтинг 25 лучших олимпийцев XXI века. Из россиян в него попала только представительница спортивной гимнастики Алия Мустафина.

За свою карьеру гимнастка выиграла два золота Олимпийских игр (2012 и 2016 годы) в упражнениях на брусьях, еще пять раз становилась призером Олимпиад, стала трехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы, завоевала три золота на Европейских играх. В рейтинге ESPN она заняла 13-е место.

Первой место в рейтинге занял американский пловец Майкл Фелпс. Ранее ESPN также назвал его лучшим спортсменом ХХI века. Фелпс — обладатель рекордных 23 золотых олимпийских медалей, 28-кратный олимпийский призер. На Играх в Пекине в 2008 году он получил рекордные восемь золотых наград.

На втором месте — четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, на третьем — восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в беге на 100 м ямаец Усэйн Болт.

В топ-10 еще вошли Кэти Ледеки (США, плавание), Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи), Эллисон Феликс (США, бег), Шон Уайт (США, сноуборд), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег), Кохэй Утимура (Япония, спортивная гимнастика) и Юдзуру Ханю (Япония, фигурное катание).

На летней Олимпиаде в Париже, которая откроется в пятницу, российские спортсмены почти не представлены. Из-за наложенных МОК ограничений в связи с боевыми действиями на Украине допуск на Игры получили только 39 спортсменов. Из них только 15 согласились выступить в Париже как нейтральные атлеты.