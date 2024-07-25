 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Аргентина пожаловалась в ФИФА после скандального матча на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В стартовом матче Олимпиады судья отменил гол Аргентины в ворота Марокко спустя два часа. Игра также отметилась беспорядками
Болельщики выбежали на поле в матче Олимпиады Аргентина&nbsp;&mdash; Марокко
Болельщики выбежали на поле в матче Олимпиады Аргентина — Марокко (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерации футбола (ФИФА) после скандального матча первого тура группового этапа Олимпийских игр в Париже с командой Марокко (1:2). Об этом AFA сообщила в своем аккаунте X.

Матч группы B прошел в Сент-Этьене и завершился со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

Самые дорогие футбольные сборные Олимпийских Игр в Париже
Спорт
Александр Ляказетт

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Кристиан Медина забил второй гол аргентинцев и сравнял счет — 2:2. После этого болельщики сборной Марокко выбежали на поле, а в праздновавших гол аргентинских игроков полетели посторонние предметы с трибун, включая петарды. Судья после этого отправил команды в подтрибунные помещения. Однако спустя два часа выяснилось, что матч не завершен, а только приостановлен.

Перед возобновлением игры стало ясно, что второй гол Аргентины был отменен после видеопросмотра из-за офсайда. Команды вернулись на поле, провели разминку и доиграли еще три минуты и 15 секунд.

AFA потребовала от ФИФА наказать виновных в произошедшем. «От имени Аргентинской футбольной ассоциации мы уже направили жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы были приняты соответствующие меры регулирования и наложены санкции на виновных», — написал президент АFА Клаудио Тапиа.

Ранее главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано тоже пожаловался на организацию матча. «Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни», — заявил он.

«Нам сказали, что матч завершился со счетом 2:2. Мы и сборная Марокко не хотели продолжать игру. Это Олимпийские игры, а не дворовой турнир. Здесь не должно такое происходить», — добавил Маскерано.

Ветеран команды Николас Отаменди считает, что судья допустил «историческую ошибку».

«Ничего подобного никогда не случалось, — добавил он. — Марокко не хотело играть, и мы тоже. Мы ждали 1 час 40 минут, но нам никто ничего не сказал».

Лионель Месси, который не выступает на Олимпиаде, тоже отреагировал на произошедшее. После матча он написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность): «Невероятно» — и добавил смущенный эмодзи.

Матчем Аргентина — Марокко открылась спортивная олимпийская программа Парижа-2024. Футбольный турнир Олимпиады проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции. В Токио-2021 победителем стала сборная Бразилии.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Теги
сборная Аргентины по футболу Марокко Олимпиада-2024 Лионель Месси
Материалы по теме
Самые дорогие футбольные сборные Олимпийских Игр в Париже
Спорт
На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования
Спорт
МОК на своем сайте начал показывать для россиян Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Почему цены в стране растут быстрее прогнозов ЦБ РБК и СберИнвестиции, 08:50
Все попытки мотивировать сотрудников проваливаются. Про что вы забываете Pro, 08:48
Антонов назвал выпады ФБР против России попыткой оправдать свои провалы Политика, 08:43
Аргентина пожаловалась в ФИФА после скандального матча на Олимпиаде Спорт, 08:34
Минобороны заявило об 11 сбитых дронах в небе над приграничными регионами Политика, 08:21
Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России Финансы, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хит среди ужастиков вышел в России. Чем так хорош жуткий Николас Кейдж Life, 08:00
Местные власти назвали место крушения вертолета в Жиздринском районе Общество, 07:57
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 07:55
Минобороны назвало предварительную причину крушения Ми-28 Политика, 07:43
Минобороны сообщило о гибели экипажа разбившегося Ми-28 Политика, 07:35
Обвиняемый во взрыве в Москве в школе получал стипендию главы области Общество, 07:24
Минздрав зарегистрировал еще один аналог «Оземпика» Общество, 07:21