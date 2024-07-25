Самые дорогие футбольные сборные Олимпийских Игр в Париже

24 июля на Олимпиаде в Париже прошли первые футбольные матчи Узбекистан — Испания и Аргентина — Марокко. «РБК Спорт» разобрался, какие команды привезли на Игры самые дорогие составы

Александр Ляказетт (Фото: Panoramic / Global look press)

Сборная Франции: €392.6 млн

Французская сборная — самая дорогая на Олимпиаде. По оценке Transfermarkt, суммарная стоимость ее состава — €392.6 млн, что почти на €22 млн больше идущей на втором месте сборной Испании. По правилам Олимпиады в турнирах участвуют молодежные сборные, и средний возраст команды составляет 22 с небольшим года. Однако МОК все же разрешает выступать трем игрокам старше 23 лет. Благодаря этому за Францию выступит опытнейший 33-летний Александр Ляказетт, известный по игре за «Лион» и лондонский «Арсенал». Самым же дорогим игроком команды является 22-летний Майкл Олисе из мюнхенской «Баварии». Его стоимость составляет €55 млн. Еще одним дорогим футболистом команды является Кастелло Лукеба (€40 млн).

Сбораня Франции

Сборная Испании: €370.3 млн

Команда на фоне успеха на чемпионате Европы едет на Олимпиаду в качестве одного из фаворитов. Однако состав практически ничего общего не имеет с тем, который победил на Евро, хотя те же Ламин Ямаль и Нико Уильямс по возрасту могли бы выступить на Олимпиаде. Единственное исключение- Алекс Баэна из «Вильярреала», дважды сыгравший за национальную команду на победном турнире. Он является самым дорогим игроком команды — €40 млн. Центральный нападающий «Атлетико» Саму Омородион является вторым по стоимости игроком испанцев — €35 млн.

Сборная Испании

Сборная Аргентины: €247.55 млн

Лионель Месси не поехал в Париж, несмотря на то, что шансы были. Окончательную причину никто не называл, но травма в финале Кубка Америки, очевидно, повлияла на это. Но и без него у действующих чемпионов мира есть сильные игроки. Например Хулиан Альварес из «Манчестер Сити», являющийся самым дорогим футболистом турнира — €90 млн. Вторым идет Тьяго Алмада с €27 млн.

Сборная Аргентины

Сборная Марокко €165.1 млн

Удивляться такому высокому месту не стоит. Марокканцы за последние годы заметно усилили свои позиции в мировом футболе, в том числе, попав в полуфинал чемпионата мира. А на олимпийский турнир они даже сумели пригласить одного из лучших фланговых защитников Ашрафа Хакими из «ПСЖ». Он — самый дорогой игрок команды — €60 млн. Вторым идет Билаль эль-Ханнус из «Генка» — €30 млн.

Сборная Марокко

Сборная США €81.7 млн

Два самых дорогостоящих игрока это Кевин Паредес из «Вольфсбурга» и Таннер Тессманн из «Венеции». Оба оценены в €7.5 млн. Особое внимание будет приковано к 19-летнему Кейлебу Уайли, который в конце прошлой недели перешел в «Челси». Он стоит €5 млн.