Месси не поедет на Олимпиаду в Париже

Месси: я не в том возрасте, чтобы после Кубка Америки сразу ехать на Олимпиаду

Футбольный турнир Олимпиады стартует через 10 дней после окончания Кубка Америки, в котором будет участвовать основная сборная Аргентины с Месси. Форвард заявил, что не может отсутствовать в клубе три месяца

Лионель Месси (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан сборной Аргентины Лионель Мессии заявил ESPN, что ехать на Олимпиаду в Париже вскоре после выступления в Кубке Америки было бы для него «слишком».

В октябре глава МОК Томас Бах говорил, что хотел бы видеть 36-летнего Месси, чемпиона Игр 2008 года в Пекине, на Олимпиаде в Париже. Футбольный турнир на Играх стартует 24 июля, через 10 дней после окончания Кубка Америки.

«Я говорил с (главным тренером сборной U23 Хавьером) Маскерано, и, по правде, мы оба понимаем ситуацию», — сказал 36-летний Месси. По его словам, ему трудно думать об Олимпиаде, потому что он сосредоточен на Кубке Америки.

«Меня бы не было в клубе два-три месяца подряд, и, более того, я не в том возрасте, чтобы участвовать везде», — добавил Месси.

Сборная Аргентины выиграла предыдущий Кубок Америки в 2021 году.

В Олимпийских играх участвуют сборные игроков до 23 лет, но в команду можно включить трех футболистов старше этого возраста.

На Олимпиаде также не сыграет лидер сборной Франции Килиан Мбаппе — мадридский «Реал» еще в феврале отказался отпускать игроков в Париж.