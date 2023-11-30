Экс-главу союза биатлонистов приговорили к семи годам за растрату

По версии следствия, Кравцов фиктивно трудоустроил в Центр спортивной подготовки сборных команд несколько человек, ущерб составил 26 млн руб. Вину он не признал. Другие фигуранты дела получили условные сроки

Александр Кравцов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя Союза биатлонистов России (СБР) и экс-директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова к семи годам колонии общего режима по делу о растрате 26 млн рублей, передает ТАСС.

Суд признал Кравцова виновным по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Гособвинение запрашивало для него 10 лет лишения свободы.

Адвокат Кравцова Вадим Мясников заявил РБК, что защита обжалует приговор после того, как ознакомится с его полным текстом.

Кравцова задержали, а потом арестовали (позже его переводили под домашний арест, но потом вновь заключили под стражу) в сентябре 2020 года. По версии следствия, он трудоустроил несколько человек на различные должности в ЦСП, но фактически эти люди там не работали. Сумма ущерба изначально оценивалась в 14,45 млн руб. однако к весне 2022 года выросла до 26 млн руб.

Кравцов не признал вину. Он говорил, что люди, которые проходят как «мертвые души» по документам, являются членами экспертного совета с соответствующими полномочиями и регалиями. Кравцов также заявлял, что в основу уголовного дела легли показания его бывшего заместителя, который был уволен и, считает он, пытается свести с ним счеты.

Как писал «Коммерсантъ», основанием для возбуждения дела о растрате стали материалы проверки Генеральной прокуратуры, которые выявили в ЦСП многочисленные финансовые нарушения. Центр отвечает за обеспечение подготовки российских сборных команд, в том числе за закупку инвентаря и экипировки и выплату зарплат спортсменам, тренерам и специалистам.

Кроме Кравцова, по делу проходят еще несколько человек: бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадий Алешин, экс-глава сочинского филиала ЦСП Игорь Бойко, бывший антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Роберт Попов, сын главного бухгалтера ЦСП Денис Фролов и старшая дочь Елена Новикова. Именно двое последних, по версии следствия, были фиктивно трудоустроены в ЦСП. Все фигуранты дела, кроме Кравцова, получили условные сроки, передает «РИА Новости».

Кравцов был президентом СБР с 2014 по 2018 год (на этом посту он сменил Михаила Прохорова). На Олимпиаде-2014 в Сочи он возглавлял российскую делегацию.