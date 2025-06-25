Бродёр возмутился, «какого черта так долго» Могильный ждал Зала славы

Бродёр: какого черта Могильный так долго ждал включения в Зал славы

Член «Тройного золотого клуба» Могильный получил право попасть в Зал славы еще 17 лет назад, но включили его только в 2025 году. Его бывший одноклубник по чемпионскому «Нью-Джерси» Бродёр заявил, что очень рад за россиянина

Александр Могильный (Фото: Harry How / Allsport / Getty Images)

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Мартин Бродёр заявил, что включение его бывшего одноклубника Александра Могильного в Зал славы давно назрело. Слова канадского голкипера приводит пресс-служба НХЛ.

В среду стало известно, что Могильного включат в Зал славы — право попасть туда у него есть уже 17 лет.

«У меня на лице улыбка, когда я слышу новость о том, что Алекс наконец-то попал в Зал славы», — сказал Бродёр.

Бродёр при этом задался вопросом, «какого черта так долго» принимали решение по Могильному.

Вспоминая о совместной игре с Могильным в «Нью-Джерси Девилз», канадец отметил, что россиянин «видел игру так, как видят ее немногие», никогда не промахивался и был отличным партнером по команде.

Могильному 56 лет, он чемпион Игр-1988, мирового первенства 1989 года и обладатель Кубка Стэнли 2000 года с «Нью-Джерси». Он всего один из 30 членов «Тройного золотого клуба» (чемпионы мира, Олимпиады и НХЛ). Могильный был первым игроком, сбежавшим из СССР в США ради игры в НХЛ.