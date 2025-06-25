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Спорт ,  
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Клуб РПЛ объявил об уходе вратаря, отразившего пенальти ценой травмы

Получивший травму при отражении пенальти Ломаев ушел из «Крыльев Советов»
«Крылья Советов» не стали продлевать контракт с Иваном Ломаевым, который повредил плечо в ноябрьском матче с «Ахматом» и после этого не играл
Иван Ломаев
Иван Ломаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь Иван Ломаев, не игравший с ноября из-за травмы плеча, ушел из «Крыльев Советов», сообщила пресс-служба самарского клуба РПЛ.

Ломаев провел в самарской команде пять лет, сыграв в общей сложности 144 матча.

В минувшем сезоне голкипер провел 14 игр, в том числе две на ноль, а в 16-м туре РПЛ с «Ахматом» неудачно упал после отраженного пенальти и выбыл до конца чемпионата.

«Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды», — отметили в «Крыльях Советов».

«Крылья Советов» заняли десятое место в РПЛ.

23 июня стало известно об уходе из клуба гендиректора Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова, которые занимали посты с февраля.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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