Клуб РПЛ объявил об уходе вратаря, отразившего пенальти ценой травмы
Вратарь Иван Ломаев, не игравший с ноября из-за травмы плеча, ушел из «Крыльев Советов», сообщила пресс-служба самарского клуба РПЛ.
Ломаев провел в самарской команде пять лет, сыграв в общей сложности 144 матча.
В минувшем сезоне голкипер провел 14 игр, в том числе две на ноль, а в 16-м туре РПЛ с «Ахматом» неудачно упал после отраженного пенальти и выбыл до конца чемпионата.
«Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды», — отметили в «Крыльях Советов».
«Крылья Советов» заняли десятое место в РПЛ.
23 июня стало известно об уходе из клуба гендиректора Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова, которые занимали посты с февраля.
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