Генсек РФС заявил о готовности ФИФА и УЕФА к возвращению российских клубов

В РФС заявили о возможном возвращении россиян в еврокубки в 2026 году

Митрофанов допустил «влияние политиков» в вопросе возможного возвращения россиян в ряде европейских стран. Российские сборные и клубы отстранили от международных турниров в феврале 2022 года

Максим Митрофанов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что в ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные турниры.

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы», — ответил Митрофанов на вопрос журналиста, верит ли он в возвращение россиян в европейские турниры в следующем году.

Митрофанов допустил «влияние политиков» в вопросе возможного возвращения россиян в ряде европейских стран. «У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров», — заключил он.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Их не вернут до окончания военной операции на Украине, заявляли в УЕФА.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несправедливым то, что национальная футбольная сборная до сих пор не может участвовать в международных турнирах.

Глава РФС Александр Дюков в конце марта говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.