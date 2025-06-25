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Спорт ,  
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В РФС заявили о возможном возвращении россиян в еврокубки в 2026 году

Генсек РФС заявил о готовности ФИФА и УЕФА к возвращению российских клубов
Митрофанов допустил «влияние политиков» в вопросе возможного возвращения россиян в ряде европейских стран. Российские сборные и клубы отстранили от международных турниров в феврале 2022 года
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что в ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные турниры.

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы», — ответил Митрофанов на вопрос журналиста, верит ли он в возвращение россиян в европейские турниры в следующем году.

Митрофанов допустил «влияние политиков» в вопросе возможного возвращения россиян в ряде европейских стран. «У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров», — заключил он.

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Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Их не вернут до окончания военной операции на Украине, заявляли в УЕФА.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несправедливым то, что национальная футбольная сборная до сих пор не может участвовать в международных турнирах.

Глава РФС Александр Дюков в конце марта говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.

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Альвина Цаканян
Футбол ФИФА УЕФА отстранение спортсменов Максим Митрофанов Российский футбольный союз (РФС)
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