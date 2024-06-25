Гол с повторного пенальти принес Польше ничью в матче с Францией

Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. У французов первый гол на чемпионатах Европы забил Килиан Мбаппе, у поляков, уже потерявших шансы на плей-офф, — Роберт Левандовски. Оба реализовали пенальти

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Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в последнем матче группового этапа чемпионата Европы. Французы впервые с Евро-2012 не смогли занять первое место в группе на крупном турнире.

Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте с пенальти открыл Килиан Мбаппе, который пропустил предыдущую встречу с голландцами из-за перелома носа.

Французы впервые за три матча забили сами — в первой игре с Австрией (1:0) они победили благодаря автоголу, а с Нидерландами сыграли нулевую ничью.

Мбаппе впервые забил в матче чемпионата Европы. Но в целом на крупных турнирах для форварда это 13-й гол, он догнал по этому показателю Жюста Фонтена. Больше за Францию только у Мишеля Платини (14).

Поляки сравняли счет на 79-й минуте — со второй попытки пенальти реализовал Роберт Левандовски. Первый 11-метровый отбил вратарь, но при этом он вышел с линии ворот, поэтому пенальти били снова.

Левандовски стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро, после Луки Модрича и Криштиану Роналду. При этом Польша ни разу не победила в пяти матчах Евро, в которых забивал Левандовски.

В параллельном матче Нидерланды проиграли Австрии 2:3.

Итоговое турнирное положение в группе D: Австрия (6 очков) Франция (5) Нидерланды (4) Польша (1).

Сборные Австрии и Франции вышли в плей-офф напрямую. Голландцы также квалифицировались в 1/8 финала с третьего места.

Австрийцы сыграют со второй командой группы F, где решающие матчи пройдут 26 июня.

Соперником Франции будет вторая команда группы E (определится в среду). Французы попали в первую половину сетки с Португалией, Испанией и Германией.