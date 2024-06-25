 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Гол с повторного пенальти принес Польше ничью в матче с Францией

Сюжет
Евро-2024
Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. У французов первый гол на чемпионатах Европы забил Килиан Мбаппе, у поляков, уже потерявших шансы на плей-офф, — Роберт Левандовски. Оба реализовали пенальти
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в последнем матче группового этапа чемпионата Европы. Французы впервые с Евро-2012 не смогли занять первое место в группе на крупном турнире.

Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте с пенальти открыл Килиан Мбаппе, который пропустил предыдущую встречу с голландцами из-за перелома носа.

Французы впервые за три матча забили сами — в первой игре с Австрией (1:0) они победили благодаря автоголу, а с Нидерландами сыграли нулевую ничью.

Мбаппе впервые забил в матче чемпионата Европы. Но в целом на крупных турнирах для форварда это 13-й гол, он догнал по этому показателю Жюста Фонтена. Больше за Францию только у Мишеля Платини (14).

Поляки сравняли счет на 79-й минуте — со второй попытки пенальти реализовал Роберт Левандовски. Первый 11-метровый отбил вратарь, но при этом он вышел с линии ворот, поэтому пенальти били снова.

Левандовски стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро, после Луки Модрича и Криштиану Роналду. При этом Польша ни разу не победила в пяти матчах Евро, в которых забивал Левандовски.

Дешам посоветовал переключить канал всем, кому не нравится игра Франции
Спорт
Дидье Дешам на матче Франция&nbsp;&mdash; Нидерланды

В параллельном матче Нидерланды проиграли Австрии 2:3.

Итоговое турнирное положение в группе D:

  1. Австрия (6 очков)
  2. Франция (5)
  3. Нидерланды (4)
  4. Польша (1).

Сборные Австрии и Франции вышли в плей-офф напрямую. Голландцы также квалифицировались в 1/8 финала с третьего места.

Австрийцы сыграют со второй командой группы F, где решающие матчи пройдут 26 июня.

Соперником Франции будет вторая команда группы E (определится в среду). Французы попали в первую половину сетки с Португалией, Испанией и Германией.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу Килиан Мбаппе
Материалы по теме
Венгры показали фото перенесшего операцию игрока после травмы на Евро
Спорт
Суперкомпьютер назвал новых фаворитов Евро
Спорт
Эксперты оценили тактику швейцарцев по нейтрализации рекордсмена Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 17:34
Росавиация перестала публиковать точные данные о парке авиакомпаний Бизнес, 21:42
Путин наградил орденом погибшего при теракте в Дагестане священника Общество, 21:33
Франция неожиданно отдала первое место в группе. Что происходит на Евро Спорт, 21:30
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда Экономика, 21:30
Россия и Украина обменяли по 90 военных Политика, 21:21
CNN узнал о планах США отменить запрет на военных подрядчиков на Украине Политика, 21:14
В Сингапуре решили бороться с голубями газом Общество, 21:04
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
МВД установило личности устроивших перестрелку на границе с Абхазией Политика, 20:59
Гол с повторного пенальти принес Польше ничью в матче с Францией Спорт, 20:58
Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе Спорт, 20:57
Во Фрязино вновь загорелось бывшее здание НИИ «Платан» Общество, 20:53
Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы Спорт, 20:40
Производитель дробовиков заявил, что НАТО использует их против БПЛА Политика, 20:40
Баффет продолжил сокращать вложения в акции главного конкурента Tesla Инвестиции, 20:37