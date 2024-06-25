Гол с повторного пенальти принес Польше ничью в матче с Францией
Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в последнем матче группового этапа чемпионата Европы. Французы впервые с Евро-2012 не смогли занять первое место в группе на крупном турнире.
Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте с пенальти открыл Килиан Мбаппе, который пропустил предыдущую встречу с голландцами из-за перелома носа.
Французы впервые за три матча забили сами — в первой игре с Австрией (1:0) они победили благодаря автоголу, а с Нидерландами сыграли нулевую ничью.
Мбаппе впервые забил в матче чемпионата Европы. Но в целом на крупных турнирах для форварда это 13-й гол, он догнал по этому показателю Жюста Фонтена. Больше за Францию только у Мишеля Платини (14).
Поляки сравняли счет на 79-й минуте — со второй попытки пенальти реализовал Роберт Левандовски. Первый 11-метровый отбил вратарь, но при этом он вышел с линии ворот, поэтому пенальти били снова.
Левандовски стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро, после Луки Модрича и Криштиану Роналду. При этом Польша ни разу не победила в пяти матчах Евро, в которых забивал Левандовски.
В параллельном матче Нидерланды проиграли Австрии 2:3.
Итоговое турнирное положение в группе D:
- Австрия (6 очков)
- Франция (5)
- Нидерланды (4)
- Польша (1).
Сборные Австрии и Франции вышли в плей-офф напрямую. Голландцы также квалифицировались в 1/8 финала с третьего места.
Австрийцы сыграют со второй командой группы F, где решающие матчи пройдут 26 июня.
Соперником Франции будет вторая команда группы E (определится в среду). Французы попали в первую половину сетки с Португалией, Испанией и Германией.
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