Дешам посоветовал переключить канал всем, кому не нравится игра Франции

Сборная Франции провела на чемпионате Европы по футболу два матча, в которых забила всего два гола. При этом французы заранее обеспечили себе выход в плей-офф

Дидье Дешам на матче Франция — Нидерланды (Фото: Global Look Press)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику, связанную с невысокой результативностью его команды. Всем недовольным специалист посоветовал «переключаться на другой канал», передает его слова Get French Football News.

«Пресса вольна писать и делать то, что им вздумается, но то, что мы не реализовали такое количество моментов, действительно досадно. Мы контролировали игру, создав пять или шесть моментов. У нас была огромная поддержка на стадионе, а еще более 10 млн французов смотрели игру по телевизору. Если им что-то не нравится, то они могут переключить канал», — прокомментировал Дешам игру своей команды с Нидерландами на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Польши.

На данный момент в активе сборной Франции четыре очка на групповом этапе Евро-2024. В первом матче команда Дешама обыграла австрийцев со счетом 1:0, а во втором — разошлась нулевой ничьей с Нидерландами.

Следующую игру сборная Франции проведет во вторник, 25 июня, с командой Польши, которая стала первой сборной, не сумевшей пробиться в плей-офф. Поскольку Албания проиграла сборной Испании, то французы заранее обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Не исключено, что в матче с поляками на поле вернется нападающий французов Киллиан Мбаппе, получивший перелом носа в матче с австрийцами. Футболист будет вынужден играть в специальной защитной маске черного цвета.