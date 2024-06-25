Дешам посоветовал переключить канал всем, кому не нравится игра Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику, связанную с невысокой результативностью его команды. Всем недовольным специалист посоветовал «переключаться на другой канал», передает его слова Get French Football News.
«Пресса вольна писать и делать то, что им вздумается, но то, что мы не реализовали такое количество моментов, действительно досадно. Мы контролировали игру, создав пять или шесть моментов. У нас была огромная поддержка на стадионе, а еще более 10 млн французов смотрели игру по телевизору. Если им что-то не нравится, то они могут переключить канал», — прокомментировал Дешам игру своей команды с Нидерландами на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Польши.
На данный момент в активе сборной Франции четыре очка на групповом этапе Евро-2024. В первом матче команда Дешама обыграла австрийцев со счетом 1:0, а во втором — разошлась нулевой ничьей с Нидерландами.
Следующую игру сборная Франции проведет во вторник, 25 июня, с командой Польши, которая стала первой сборной, не сумевшей пробиться в плей-офф. Поскольку Албания проиграла сборной Испании, то французы заранее обеспечили себе выход в 1/8 финала.
Не исключено, что в матче с поляками на поле вернется нападающий французов Киллиан Мбаппе, получивший перелом носа в матче с австрийцами. Футболист будет вынужден играть в специальной защитной маске черного цвета.
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