 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Дешам посоветовал переключить канал всем, кому не нравится игра Франции

Тренер Дешам после критики игры Франции на Евро: не нравится — переключите канал
Сюжет
Евро-2024
Сборная Франции провела на чемпионате Европы по футболу два матча, в которых забила всего два гола. При этом французы заранее обеспечили себе выход в плей-офф
Дидье Дешам на матче Франция&nbsp;&mdash; Нидерланды
Дидье Дешам на матче Франция — Нидерланды (Фото: Global Look Press)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику, связанную с невысокой результативностью его команды. Всем недовольным специалист посоветовал «переключаться на другой канал», передает его слова Get French Football News.

«Пресса вольна писать и делать то, что им вздумается, но то, что мы не реализовали такое количество моментов, действительно досадно. Мы контролировали игру, создав пять или шесть моментов. У нас была огромная поддержка на стадионе, а еще более 10 млн французов смотрели игру по телевизору. Если им что-то не нравится, то они могут переключить канал», — прокомментировал Дешам игру своей команды с Нидерландами на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Польши.

На данный момент в активе сборной Франции четыре очка на групповом этапе Евро-2024. В первом матче команда Дешама обыграла австрийцев со счетом 1:0, а во втором — разошлась нулевой ничьей с Нидерландами.

Следующую игру сборная Франции проведет во вторник, 25 июня, с командой Польши, которая стала первой сборной, не сумевшей пробиться в плей-офф. Поскольку Албания проиграла сборной Испании, то французы заранее обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Не исключено, что в матче с поляками на поле вернется нападающий французов Киллиан Мбаппе, получивший перелом носа в матче с австрийцами. Футболист будет вынужден играть в специальной защитной маске черного цвета.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Франции по футболу Дидье Дешам
Материалы по теме
УЕФА разрешил Мбаппе играть в черной маске
Спорт
Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро
Спорт
Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для карт Общество, 12:38
«СберСити» — о том, как построить умный город и современных технологиях Недвижимость, 12:38
В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ Политика, 12:34
Развожаев сообщил о семи выписанных пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 12:30
Вам никогда не построить крупный бизнес с такими сотрудниками. Что делать Pro, 12:26
Индикатор дохода майнинга биткоина приблизился к историческому минимуму Крипто, 12:23
На Сахалине осудили четырех военных за дезертирство из зоны боев Политика, 12:22
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
На Украине депутата Рады обвинили в похищении бывшего военного Политика, 12:19
Жена Ассанжа рассказала, когда он станет «свободным человеком» Политика, 12:17
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 12:15
NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации Инвестиции, 12:10
Эксперты оценили тактику швейцарцев по нейтрализации рекордсмена Евро Спорт, 12:05
Трамп выступит на крупной криптовалютной конференции в июле Крипто, 12:01
Третьяк рассказал об отправленных Бобровскому талисманах на удачу Спорт, 11:58