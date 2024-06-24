Потерявший сознание игрок Венгрии пропустит оставшуюся часть Евро

Барнабашу Варге, потерявшему сознание после столкновения с вратарем шотландцев, потребуется операция

Фото: Global Look Press

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, потерявший сознание в концовке матча с Шотландией, больше не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу в Германии. Игроку потребуется операция, сказал L'Equipe главный тренер венгров Марко Росси.

«Барнабаш был в бессознательном состоянии, товарищи по команде очень беспокоились и не понимали, что с ним, так как врачей долго не было. На данный момент он вне опасности. У него перелом кости под левым глазом. Ему сделали операцию, поэтому он больше не сможет сыграть на Евро», — пояснил Росси.

Состояние Варги также прокомментировал вингер сборной Венгрии Роланд Шаллаи, отметившийся в матче с шотландцами голевой передачей. «Это был самый страшный эпизод в матче. Теперь с ним все в порядке. Ему предстоит небольшая операция, состояние стабильное. Скрестим пальцы, чтобы он восстановился как можно скорее. После этого случая мы захотели победить еще сильнее и нам это удалось. Мы посвящаем эту победу ему», — заявил Шаллаи.

В конце матча Барнабаш Варга после верхового единоборства с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном упал на газон. Нападающий пролежал без сознания несколько минут. Форвард покинул поле на носилках с кислородной маской на лице.

Венгрия обыграла команду Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол, который стал самым поздним в истории Евро без учета экстратаймов (99:32), забил Кевин Чобот. Венгрия сохраняет шансы на выход в плей-офф с третьего места.