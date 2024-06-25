Впервые в истории экс-тренер КХЛ стал чемпионом НХЛ
«Флорида Пантерз» под руководством канадского тренера Пола Мориса впервые завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).
Морис тоже впервые завоевал Кубок Стэнли. В сезоне 2012/13 он возглавлял магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», который под его руководством стал четвертым в Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина.
Впервые в истории тренер после возвращения из КХЛ стал чемпионом НХЛ. Для Мориса нынешний финал плей-офф НХЛ стал вторым в карьере.
В сезоне 2001/02 «Каролина Харрикейнз» под руководством Мориса уступил в решающей серии «Детройт Ред Уингз» со счетом 1-4.
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