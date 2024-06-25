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Евро-2024 ,  
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Эксклюзив

Эксперты оценили тактику швейцарцев по нейтрализации рекордсмена Евро

Академия РФС: швейцарцы выбрали хорошую тактику, выжимая Крооса на его половину
Сюжет
Евро-2024
По мнению экспертов Академии РФС, Кроосу приходилось подниматься чуть выше по позиции, чем обычно, что привело к увеличению брака в его игре
Тони Кроос
Тони Кроос (Фото: Daniela Porcelli / Global look press)

Сборной Швейцарии удалось выдавить полузащитника немцев Тони Крооса на свою половину поля, что было очень малоэффективно для сборной Германии. На это обратили внимание специалисты Академии РФС в традиционном разборе матчей Евро для «РБК Спорт».

«Тони Кроос в матчах, где на него нет давления, когда сборная Германии играет в позиционных атаках большую часть времени, просто безупречен. Его брак практически равняется нулю. А в матче со сборной Швейцарии, когда соперники давили, его выдавливали на свою половину поля, что было очень малоэффективно для сборной Германии. Кроосу приходилось подниматься чуть выше, получать мячи между линиями, всегда быть под давлением соперников, и процент его брака увеличился, хотя он, конечно, все равно великий футболист», — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что в этой игре швейцарцы выбрали хорошую тактику, чтобы нивелировать мастерство Крооса, и в первом тайме, по крайней мере, им это удавалось.

Встреча между швейцарцами и немцами закончилась со счетом 1:1. Обе сборные вышли в 1/8 финала турнира.

Кроос — один из лучших футболистов этого турнира. За три игры группового раунда он отдал 324 точные передачи — больше, чем любой другой футболист в истории Евро. На этом турнире в первых двух матчах процент его точных передач составлял почти 99%. В игре со Швейцарией он равнялся 92%.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Академия РФС
Евро-2024 сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Тони Кроос
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