Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после ничьи в матче с Италии в третьем туре группового этапа Евро-2024 заявил, что пока не планирует завершать карьеру, цитирует футболиста Tutto Mercato Web.
«Наступит время, когда мне придется остановиться, но я до сих пор не знаю, когда. На данный момент я продолжу», — сказал Модрич.
Сборная Хорватии 24 июня не смогла одержать победу над Италией, пропустив гол в компенсированное время (1:1). Модрич отметил, что хорватская команда весь матч боролась за победу, но «футбол был беспощаден».
«Таков футбол, иногда он приносит вам много радости, а иногда — печали. Как я уже говорил, может быть, итог несправедлив, мы действительно боролись с самого начала матча, и результат такой, какой он есть», — добавил хорват.
Модрич отличился забитым мячом в матче с Италией, став самым возрастным игроком, который забивал на чемпионате Европы. Хорват отметился голом в 38 лет и 289 дней.
Сборная Хорватии (2 очка) заняла третье место в группе с Испанией (9), Италией (6) и Албанией (1). Команда Хорватии сохраняет минимальные шансы на выход в плей-офф с третьего места.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня