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Евро-2024 ,  
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Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Модрич — на вопрос о завершении карьеры: мне придется остановиться
Сюжет
Евро-2024
Лука Модрич в 38 лет и 289 дней стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы. «Наступит время, когда мне придется остановиться», — ответил хорват на вопрос о завершении карьеры
Лука Модрич
Лука Модрич (Фото: Reuters)

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после ничьи в матче с Италии в третьем туре группового этапа Евро-2024 заявил, что пока не планирует завершать карьеру, цитирует футболиста Tutto Mercato Web.

«Наступит время, когда мне придется остановиться, но я до сих пор не знаю, когда. На данный момент я продолжу», — сказал Модрич.

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Сборная Хорватии 24 июня не смогла одержать победу над Италией, пропустив гол в компенсированное время (1:1). Модрич отметил, что хорватская команда весь матч боролась за победу, но «футбол был беспощаден».

«Таков футбол, иногда он приносит вам много радости, а иногда — печали. Как я уже говорил, может быть, итог несправедлив, мы действительно боролись с самого начала матча, и результат такой, какой он есть», — добавил хорват.

Модрич отличился забитым мячом в матче с Италией, став самым возрастным игроком, который забивал на чемпионате Европы. Хорват отметился голом в 38 лет и 289 дней.

Сборная Хорватии (2 очка) заняла третье место в группе с Испанией (9), Италией (6) и Албанией (1). Команда Хорватии сохраняет минимальные шансы на выход в плей-офф с третьего места.

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Футбол Чемпионат Европы по футболу Евро-2024 сборная Хорватии по футболу сборная Италии по футболу Лука Модрич
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