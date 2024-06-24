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Евро-2024 ,  
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Испания обыграла Албанию и вышла в плей-офф Евро с первого места

Испания обыграла Албанию и вышла в 1/8 финала Евро с первого места
Сюжет
Евро-2024
Встреча в Дюссельдорфе завершилась победой испанцев со счетом 1:0
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Испании обыграла команду Албании со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Дюссельдорфе.

У испанцев гол забил Ферран Торрес (13-я минута).

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В плей-офф Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Испания с девятью очками заняла первое место, Албания с одним — четвертое.

В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе. 

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