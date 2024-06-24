Испания обыграла Албанию и вышла в плей-офф Евро с первого места
Сборная Испании обыграла команду Албании со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Дюссельдорфе.
У испанцев гол забил Ферран Торрес (13-я минута).
В плей-офф Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Испания с девятью очками заняла первое место, Албания с одним — четвертое.
В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.
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