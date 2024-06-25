Клуб c тремя россиянами впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года. Форвард «Эдмонтона» Кори Перри за последние пять лет четыре раза доходил до финалов с разными командами и всегда проигрывал

Фото: Walter Tychnowicz / USA Today Sports / Reuters

Клуб «Флорида Пантерз», за который выступают россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов, впервые стал победителем плей-офф НХЛ и обладателем Кубка Стэнли.

В седьмом матче финала «Флорида» победила в гостях «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 и выиграла серию (4–3).

«Флорида» выиграла три первых матча, а потом допустила три поражения. Это первый подобный случай в финале Кубка Стэнли за 79 лет.

«Флорида» была основана в 1993 году и с тех пор дважды доходила до финала Кубка Стэнли — в 1996 и 2023 годах.

Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года.

Вратарь Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс», Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярки — первый из россиян и единственный, кому ее вручили дважды.

Тарасенко перешел в команду в результате обмена в марте. В 2019 году форвард стал чемпионом НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

Для Куликова «Флорида» была первым клубом НХЛ в 2009-2016 годах, он вернулся в команду прошлым летом.

«Эдмонтон» в последний раз выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году, а последним канадским обладателем трофея был «Монреаль» в 1993-м.

Форвард «Эдмонтона» Кори Перри — первый хоккеист в истории НХЛ, вышедший в финал Кубка Стэнли в составе пяти разных команд. Вместе с «Анахаймом» он стал чемпионом в 2007 году. А за последние пять лет он в четвертый раз вышел в финал и во всех проиграл.