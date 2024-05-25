«Байер» победил клуб из второго дивизиона в финале Кубка Германии
Футболисты «Байера» обыграли «Кайзерслаутерн» в финальном матче Кубка Германии.
Встреча, которая состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счетом 1:0. Отличился Гранит Джака (17-я минута).
На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Байера» Одилон Коссуну.
«Байер» завоевал свой второй в истории Кубок Германии, первый был в сезоне 1992/93.
Прошедший чемпионат Германии леверкузенский клуб прошел без поражений, такое произошло впервые в истории бундеслиги. Подопечные Хаби Алонсо проиграли только один матч в сезоне — итальянской «Аталанте» (0:3) 22 мая в финале Лиги Европы.
«Кайзерслаутерн» завершил сезон во второй бундеслиге на 13-м месте, всего в семи очках от зоны стыковых матчей.
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