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«Байер» победил клуб из второго дивизиона в финале Кубка Германии

«Байер» победил «Кайзерслаутерн» из второго дивизиона в финале Кубка Германии
Встреча завершилась со счетом 1:0. Подопечные Хаби Алонсо в нынешнем сезоне выиграли чемпионат Германии, а единственное поражение потерпели от «Аталанты» в финале Лиги Европы три дня назад
Игроки &laquo;Байера&raquo;
Игроки «Байера» (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Футболисты «Байера» обыграли «Кайзерслаутерн» в финальном матче Кубка Германии.

Встреча, которая состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счетом 1:0. Отличился Гранит Джака (17-я минута).

На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Байера» Одилон Коссуну.

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Трофей Лиги Европы

«Байер» завоевал свой второй в истории Кубок Германии, первый был в сезоне 1992/93.

Прошедший чемпионат Германии леверкузенский клуб прошел без поражений, такое произошло впервые в истории бундеслиги. Подопечные Хаби Алонсо проиграли только один матч в сезоне — итальянской «Аталанте» (0:3) 22 мая в финале Лиги Европы.

«Кайзерслаутерн» завершил сезон во второй бундеслиге на 13-м месте, всего в семи очках от зоны стыковых матчей.

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Футбол ФК Байер Леверкузен Германия
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