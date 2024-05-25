Кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд на дистанции 10 000 м

Кенийская бегунья побила мировой рекорд на дистанции 10 000 м

Беатрис Чебет выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США с результатом 28 минут 54,14 секунды

Фото: Francois Nel / Getty Images

Кенийская бегунья Беатрис Чебет победила на дистанции 10 000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США) с новым мировым рекордом.

Результат 24-летней Чебет составил 28 минут 54,14 секунды.

Чебет улучшила достижение эфиопки Летесенбет Гидей (29.01,03), установленное в июне 2021 года.

Второе место заняла эфиопка Гудаф Цегай (29.05,92), третье — кенийка Лилиан Касайт Ренгерук (29.26,89).

Чебет является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира в беге на 5000 м.