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Кенийская бегунья побила мировой рекорд на дистанции 10 000 м

Кенийская бегунья Беатрис Чебет побила мировой рекорд на дистанции 10 000 м
Беатрис Чебет выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США с результатом 28 минут 54,14 секунды
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

Кенийская бегунья Беатрис Чебет победила на дистанции 10 000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США) с новым мировым рекордом.

Результат 24-летней Чебет составил 28 минут 54,14 секунды.

Чебет улучшила достижение эфиопки Летесенбет Гидей (29.01,03), установленное в июне 2021 года.

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Второе место заняла эфиопка Гудаф Цегай (29.05,92), третье — кенийка Лилиан Касайт Ренгерук (29.26,89).

Чебет является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира в беге на 5000 м.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Кения
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