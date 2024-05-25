Кенийская бегунья побила мировой рекорд на дистанции 10 000 м
Кенийская бегунья Беатрис Чебет победила на дистанции 10 000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США) с новым мировым рекордом.
Результат 24-летней Чебет составил 28 минут 54,14 секунды.
Чебет улучшила достижение эфиопки Летесенбет Гидей (29.01,03), установленное в июне 2021 года.
Второе место заняла эфиопка Гудаф Цегай (29.05,92), третье — кенийка Лилиан Касайт Ренгерук (29.26,89).
Чебет является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира в беге на 5000 м.
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