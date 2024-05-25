Семак продлил контракт с «Зенитом» на пять лет
«Зенит» и главный тренер Сергей Семак продлили контракт на пять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Новое соглашение было подписан на «Газпром Арене» по завершении чемпионата России сезона-2023/24, контракт рассчитан до конца сезона-2029/30.
«Зенит» 25 мая выиграл свой шестой чемпионат России подряд.
Вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз становились чемпионами России, завоевали один Кубок страны и четыре Суперкубка/
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