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Семак продлил контракт с «Зенитом» на пять лет

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на пять лет после шестого чемпионства
Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2029/30
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» и главный тренер Сергей Семак продлили контракт на пять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Новое соглашение было подписан на «Газпром Арене» по завершении чемпионата России сезона-2023/24, контракт рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Зенит» 25 мая выиграл свой шестой чемпионат России подряд.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз становились чемпионами России, завоевали один Кубок страны и четыре Суперкубка/

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Семак
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