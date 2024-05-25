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«Динамо» и «Краснодар» завершили вничью первый тайм решающего матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» завершили вничью первый тайм золотого матча РПЛ
Счет пока 0:0. Гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы был отменен из-за офсайда. Этот результат устраивает «Динамо»
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Первый тайм матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» завершился ничьей.

Счет пока не открыт — 0:0.

На 35-й минуте «Краснодар» забил, но гол Джона Кордобы отменили из-за офсайда.

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В параллельном матче «Зенита» и «Ростова» в Санкт-Петербурге счет пока тоже 0:0.

Перед последним туром «Динамо» набрало 56 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Для чемпионства «бело-голубым» достаточно будет ничьей. «Краснодар» с 53 очками располагается на третьей строчке.

В случае победы краснодарская команда обгонит «Динамо», для чемпионства «Краснодару» необходима победа и чтобы находящийся на второй строчке «Зенит» (54 очка) потерял очки в домашней игре с «Ростовом».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Краснодар ФК Зенит
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