«Динамо» и «Краснодар» завершили вничью первый тайм решающего матча РПЛ
Первый тайм матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» завершился ничьей.
Счет пока не открыт — 0:0.
На 35-й минуте «Краснодар» забил, но гол Джона Кордобы отменили из-за офсайда.
В параллельном матче «Зенита» и «Ростова» в Санкт-Петербурге счет пока тоже 0:0.
Перед последним туром «Динамо» набрало 56 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Для чемпионства «бело-голубым» достаточно будет ничьей. «Краснодар» с 53 очками располагается на третьей строчке.
В случае победы краснодарская команда обгонит «Динамо», для чемпионства «Краснодару» необходима победа и чтобы находящийся на второй строчке «Зенит» (54 очка) потерял очки в домашней игре с «Ростовом».
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