Как «Динамо» оказалось в 15 минутах от чемпионства и упустило титул

«Динамо» находится в одном очке от первого в истории России чемпионства. В 1986 году «бело-голубые» были еще ближе к титулу лучшей команды страны. Им для завоевания золота не хватило 15 минут — об этом в материале «РБК Спорт»

Игроки московского и киевского "Динамо" в борьбе (Фото: ТАСС)

Московское «Динамо» 25 мая проведет гостевую встречу заключительного тура премьер-лиги с «Краснодаром», которая может принести «бело-голубым» первое золото чемпионата России. За последние 37 лет команда никогда не была так близка к победе в чемпионате страны. На данный момент от титула «бело-голубых» отделяет одно очко.

В последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году. В 1986 году «бело-голубые» были близки к повторению успеха. На тот момент московское «Динамо» и киевский одноименный клуб были самыми титулованными командами в СССР. Они по 11 раз становились чемпионами.

В сезоне-1986 именно украинская команда считалась фаворитом. Однако для киевского «Динамо» сезон был осложнен тем, что часть игр команды была перенесена на концовку турнира из-за еврокубков, а часть пришлось провести без лидеров, поскольку клуб являлся базовым для сборной СССР. В итоге к концу сезона наложилась усталость из-за участия украинской команды в победном для нее Кубке обладателей кубков и Евро-1986.

В связи с этим большую часть сезона лидером чемпионата являлось московское «Динамо» под руководством главного тренера Эдуарда Малофеева. Из-за массового переноса матчей домашняя игра 8-го турам московского «Динамо» с киевлянами состоялась в конце сезона — в ноябре в манеже спорткомплекса «Олимпийский»

В случае победы московское «Динамо» досрочно стало бы чемпионом страны. Столичный клуб открыл счет уже на четвертой минуте благодаря точному удару Василия Коротаева. Во втором тайме украинский клуб перехватил инициативу и на 75-й минуте Василий Рац сравнял счет ударом головой.

В результате игра завершилась со счетом 1:1, но московскому клубу не засчитали набранное очко, поскольку в чемпионате существовал лимит на ничейные результаты, а у динамовцев он к этому времени был превышен. У киевлян было аналогичное количество ничьих (11), но при правиле лимита не учитывались игры, где команда выступала без уехавших в сборную СССР лидеров.

В 1978-88 годах в чемпионате СССР существовал лимит ничьих. За один сезон команда могла набирать очки за 8-10 ничейных результатов. В случае превышения очки уже не начислялись. Целью была борьба с договорными матчами, когда за два ничейных результата в играх между собой клубы получали по два гарантированных очка. При том, что в те времена по два очка давалось за выигрыш, обходить систему можно было обменом побед.

Через полторы недели клубы провели в Киеве очную игру второго круга. «Бело-голубым» на этот раз достаточно было набрать одно очко для завоевания чемпионского титула. Однако игра с первых минут пошла не по плану. На 15-й минуте Рац вывел хозяев вперед, а на 36-й минуте Игорь Беланов увеличил перевес, реализовав пенальти. На старте второго тайма точный удар Игоря Колыванова вернул московский клуб в игру, но большего добиться не удалось. Встреча завершилась со счетом 2:1. Эта победа принесла киевскому «Динамо» 12-е чемпионство и сделала его самым титулованным клубом страны. Киевляне опередили московских одноклубников на очко, которого те были лишены за 11-й ничейный матч.

Примечательно, что Малофеев сменил в 1985 году на посту главного тренера столичного «Динамо» уволенного к неожиданности многих Александра Севидова, которого уже во второ раз уволили из клуба со скандалом. Именно Севидов привел клуб к последнему чемпионству.

В последующих сезонах в футбольных кругах в качестве причин отсутствия чемпионских титулов начали говорить о «проклятии» жены Севидова. «Раз так отнеслись к Сан Санычу, не будут теперь чемпионами», — якобы сказала Лидия Севидова после первого увольнения мужа из «Динамо». Об этом говорил и Юрий Севидов, сын экс-тренера «Динамо».