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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
Встреча завершилась со счетом 2:1. МЮ завоевал свой 13-й Кубок страны в истории
Игроки &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;
Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: David Klein / IMAGO / Global Look Press)

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).

Всего второй раз в истории и первый с 1885 года одни и те же команды второй раз подряд играли в финале Кубка Англии. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в чемпионате Англии
Спорт
Фото:Naomi Baker / Getty Images

Команда Хосепа Гвардиолы не смогла стать первой в истории Англии, кому удалось два года подряд выиграть чемпионат и Кубок страны. До этой встречи «Манчестер Сити» не проигрывал в основное время 36 матчей, с декабря прошлого года.

«Манчестер Юнайтед» выиграл свой 13-й Кубок Англии. Больше трофеев только у «Арсенала» (14).

В качестве главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиола впервые проиграл финал в Англии — до этого были две победы в Кубке (2019, 2023) и четыре в Кубке лиги (2018, 2019, 2020, 2021).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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