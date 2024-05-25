«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).
Всего второй раз в истории и первый с 1885 года одни и те же команды второй раз подряд играли в финале Кубка Англии. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.
Команда Хосепа Гвардиолы не смогла стать первой в истории Англии, кому удалось два года подряд выиграть чемпионат и Кубок страны. До этой встречи «Манчестер Сити» не проигрывал в основное время 36 матчей, с декабря прошлого года.
«Манчестер Юнайтед» выиграл свой 13-й Кубок Англии. Больше трофеев только у «Арсенала» (14).
В качестве главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиола впервые проиграл финал в Англии — до этого были две победы в Кубке (2019, 2023) и четыре в Кубке лиги (2018, 2019, 2020, 2021).
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