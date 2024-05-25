«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

Встреча завершилась со счетом 2:1. МЮ завоевал свой 13-й Кубок страны в истории

Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: David Klein / IMAGO / Global Look Press)

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).

Всего второй раз в истории и первый с 1885 года одни и те же команды второй раз подряд играли в финале Кубка Англии. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

Команда Хосепа Гвардиолы не смогла стать первой в истории Англии, кому удалось два года подряд выиграть чемпионат и Кубок страны. До этой встречи «Манчестер Сити» не проигрывал в основное время 36 матчей, с декабря прошлого года.

«Манчестер Юнайтед» выиграл свой 13-й Кубок Англии. Больше трофеев только у «Арсенала» (14).

В качестве главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиола впервые проиграл финал в Англии — до этого были две победы в Кубке (2019, 2023) и четыре в Кубке лиги (2018, 2019, 2020, 2021).