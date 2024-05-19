«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» перед последним туром опережал «Арсенал» на два очка. В заключительном матче сезона команда Гвардиолы победила «Вест Хэм» со счетом 3:1 и сохранила титул

Фото: Naomi Baker / Getty Images

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) и защитил титул чемпионов турнира. Ранее в Англии ни одна команда не становилась чемпионом четыре раза подряд.

Матч завершился со счетом 3:1. У хозяев дубль оформил Фил Фоден (2-я и 18-я минуты), еще один гол забил Родри (59).

У гостей отличился Мохаммед Кудус (42), гол Томаша Соучека в концовке отменили после видеопросмотра.

«Манчестер Сити» набрал 91 очко, не позволив «Арсеналу» себя опередить.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла чемпионат в десятый раз в истории и в шестой раз за последние семь лет. Гвардиола взял с командой 17-й трофей с 2016 года и 25 мая поборется с «Манчестер Юнайтед» за победу в финале Кубка Англии.

Помимо «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов по итогам чемпионата пробились «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Занявший пятое место «Тотттенхэм» сыграет в групповом этапе Лиги Европы, а «Челси» — в квалификации Лиги конференций.

«Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд», занявшие три последних места, вылетели в Чемпионшип (второй дивизион).