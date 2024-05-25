«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на решающий матч РПЛ
«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на предстоящий матч заключительно, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча начнется в 16:30 мск в Краснодаре
В составе «Краснодара» на поле с первых минут выйдут: Матвей Сафонов, Витор Тормена, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Виктор Са, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба и Жоау Батчи.
Стартовый состав «Динамо» выглядит следующим образом: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричал, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Муми Нгамалё.
«Динамо» набрало 56 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Для чемпионства «бело-голубым» достаточно будет ничьи. «Краснодар» с 53 очками располагается на третьей строчке.
В случае победы краснодарская команда обгонит «Динамо», для чемпионства «Краснодару» необходимо победа и чтобы находящийся на второй строчке «Зенит» (54 очка) потерял очки в домашней игре с «Ростовом».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования