Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады обыграла команду Словакии со счетом 6:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира и вышла в следующий раунд. Турнир проходит в Чехии.
Канада в девятый раз подряд вышла в полуфинал. В последний раз канадцы проигрывали в четвертьфинале в 2016 году. В последующие годы канадцы завоевали четыре золоты и три серебра. В 2023-м вернули себе звание чемпионов мира.
В следующем раунде канадцы сыграют с командой Швеции, которая обыграла Финляндию со счетом 2:1.
В другом четвертьфинале сборная Швейцарии обыграла Германию со счетом 3:1. Швейцарцы впервые пробились в полуфинал с 2018 года, когда они завоевали серебряные медали. С момента введения на чемпионатах мира плей-офф (1992 год) Швейцария четыре раза доходила до полуфинала.
В следующем раунде швейцарцы сыграют со сборной Чехии, которая обыграла США со счетом 1:0.
Матчи пройдут 25 мая в Праге. Финал и матч за третье место пройдут 26 мая в Праге.
Сборная России с 2022 года не выступает на чемпионатах мира из-за отстранения.
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