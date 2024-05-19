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Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии c отрывом 0,7 секунды

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
Гонка прошла на автодроме в Имоле. Действующий чемпион выиграл квалификацию и смог финишировать первым, опередив Ландо Норриса и Шарля Леклера
Макс Ферстаппен на Гран-при Эмилии-Романьи
Макс Ферстаппен на Гран-при Эмилии-Романьи (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем этапа «Формулы-1» в Имоле (Эмилия-Романья, Италия).

Вторым c отставанием 0,7 секунды финишировал Ландо Норрис (McLaren), третьим — Шарль Леклер (Ferrari).

Ферстаппен выиграл пятую гонку в сезоне из семи.

В топ-10 в Имоле также вошли: 4. Оскар Пиастри (McLaren); 5. Карлос Сайнс (Ferrari); 6. Льюис Хэмилтон (Mercedes); 7. Джодж Расселл (Mercedes); 8. Серхио Перес (Red Bull); 9. Лэнс Стролл (Aston Martin); 10. Юки Цунода (RB).

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Ландо Норрис

Следующий этап «Формулы-1» пройдет на городской трассе в Монако 26 мая.

В прошлом году этап в Имоле отменили из-за наводнения.

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Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен Шарль Леклер

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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