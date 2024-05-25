Седьмая ракетка мира вышел в финал в Женеве, уступая 1:4 в третьем сете
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал турнира ATP в Женеве.
В полуфинальном матче 25-летний Рууд, посеянный на турнире под вторым номером, победил итальянца Флавио Коболли, 56-ю ракетку мира, со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (7:4).
В решающем сете Рууд уступал со счетом 1:4.
Уже через два с половиной часа Рууду предстоит финальный матч против чеха Томаша Махача, который в своем полуфинале победил первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.
Рууд является седьмой ракеткой мира, на его счету 11 титулов ATP.
Призовой фонд турнира в Женеве составляет €579 тыс.
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