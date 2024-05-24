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Джокович впервые за 14 лет проиграл три полуфинала подряд

Новак Джокович впервые за 14 лет проиграл три полуфинала подряд
Первая ракетка мира уступил в 1/2 финала турнира в Женеве чеху Томашу Махачу. В этом сезоне серб пока не выиграл ни одного титула
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Женеве.

В полуфинальном матче 37-летний Джокович уступил чеху Томашу Махачу, 44-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:0, 1:6.

Джокович, лидер мирового рейтинга, проиграл уже третий полуфинал в нынешнем сезоне. Ранее он уступил на этой стадии итальянцу Яннику Синнеру на Australian Open и норвежцу Касперу Рууд на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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Спорт
Новак Джокович

Последний раз три подряд полуфинальных матча Джокович проигрывал в 2010 году.

Во втором полуфинале в Женеве позднее в пятницу сыграют Рууд и итальянец Флавио Коболли.

Турнир в Женеве с призовым фондом €579 тыс. завершится 25 мая.

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Иван Витченко Иван Витченко
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