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«Химки» стали победителями Первой лиги

«Химки» стали победителями Первой лиги, махачкалинское «Динамо» осталось вторым
Подмосковный клуб и махачкалинское «Динамо» сыграют в РПЛ в следующем сезоне. «Акрону» и тульскому «Арсеналу» предстоят стыковые матчи
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Состоялись матчи заключительного, 34-го тура Первой лиги.

Лидирующие перед последним туром футболисты подмосковных «Химок» обыграли дома новороссийский «Черноморец» со счетом 2:1 и завершили сезон на первой строчке (66 очков). Махачкалинское «Динамо» уступило в гостях владикавказской «Алании» (0:2) и заняло второе место (61).

«Химки» и «Динамо» еще раньше обеспечили себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клуб из Московской области вернулся в РПЛ спустя год, «Динамо» сыграет в элите впервые в истории.

Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в элите
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Третье и четвертое место заняли «Акрон» (59) и «Арсенал» (55). Тольяттинский клуб в последнем туре дома обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1), туляки в гостях уступили ярославскому «Шиннику» (0:1).

«Акрону» и «Арсеналу» теперь предстоят стыковые матчи за право выступить в элите в следующем сезоне с командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ. Эти клубы определятся позднее в субботу, когда в РПЛ сыграют последний, 30-й тур.

Вылетели во Вторую лигу «Ленинградец», астраханский «Волгарь» и краснодарская «Кубань».

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Теги
Футбол ФК Динамо Махачкала ФК Химки ФК Акрон Арсенал Тула
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