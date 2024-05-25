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Дончич повторил рекорд по трипл-даблам в плей-офф НБА

Дончич повторил рекорд Чемберлена и Йокича по трипл-даблам в плей-офф НБА
Словенскому разыгрывающему «Далласа» удалось сделать четыре трипл-дабла за отрезок в пять матчей плей-офф
Лука Дончич
Лука Дончич (Фото: David Berding / Getty Images)

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА против «Миннесоты Тимбервулвз».

«Даллас» выиграл со счетом 109:108, на счету Дончича 32 очка, сделал 10 подборов и 13 результативных передач.

25-летний словенец стал четвертым игроком в истории НБА, кому удалось сделать четыре трипл-дабла за отрезок в пять матчей плей-офф. Ранее такое удавалось только Уилту Чемберлену, Мэджику Джонсону и Николе Йокичу.

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Три предыдущих трипл-дабла Дончич сделал в пятом, шестом и седьмом матчах серии 1/4 финала с «Оклахома-Сити Тандер».

«Даллас» ведет в серии «Миннесотой» со счетом 2–0. Следующие две игры пройдут в Далласе.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лука Дончич
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